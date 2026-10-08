RallyLegend, Tony Cairoli: "È sempre un piacere tornare a San Marino. Mi sarebbe piaciuto farlo con una macchina storica..."

Uno dei grandi nomi dell'edizione numero 24 di RallyLegend è sicuramente Tony Cairoli, 9 volte campione del mondo motocross e in "gara" - come Legend Star - con una Skoda Fabia Rally2.

"Alla fine si è liberata la data e come ho sempre detto all'organizzazione, è sempre un piacere per me trovare un momento per venire e alla fine ci siamo riusciti" - racconta Cairoli - "Purtroppo non in gara perché comunque a me piaceva correre con le macchine storiche ma purtroppo non c'era più una macchina degna di essere usata, perché comunque quando corro - anche un po' di anni fa - avevo una macchina dal top, il bello di questo rally è avere una macchina che ha fatto la storia e quindi farò l'apripista, comunque ci divertiamo con una macchina moderna, non è sicuramente lo stesso ma siamo sicuramente contenti di essere qui perché comunque è già un evento molto molto bello, organizzato benissimo e con tanti appassionati"

Quindi sei un vecchia scuola?

"Io sì, sono nato con le macchine che correvano al rally di Messina che negli anni '90 era un rally molto importante. Passavano tutte le macchine presenti qua al Legend, Subaru e tante altre. Subaru è sempre stata la mia macchina preferita, nell'ultima edizione ho corso con quella e ho vinto la mia categoria. E' stato sicuramente l'anno migliore qua, ma come ho detto prima è sempre bello essere qua e incontrare tutti i tifosi".









