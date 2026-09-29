RALLYLEGEND Rallylegend: torna Tony Cairoli Il 9 volte campione del mondo di motocross torna dopo le vittorie di categoria nel 2015 e nel 2023

Rallylegend: torna Tony Cairoli.

Tony Cairoli fa il suo ritorno al Rallylegend. Il pilota siciliano, dopo aver detto ai nostri microfoni in occasione del Gp di Misano di amare molto questo rally, è riuscito a far spazio nel suo fitto calendario di eventi per prendere parte per la terza volta alla gara in programma. Il 9 volte campione del mondo di motocross, già nelle sue precedenti apparizioni, si è dimostrato molto a suo agio anche sulle quattro ruote, conquistando la vittoria di categoria sia nel 2015 che nel 2023.

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