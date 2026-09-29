RALLYLEGEND
Rallylegend: torna Tony Cairoli
Il 9 volte campione del mondo di motocross torna dopo le vittorie di categoria nel 2015 e nel 2023
Tony Cairoli fa il suo ritorno al Rallylegend. Il pilota siciliano, dopo aver detto ai nostri microfoni in occasione del Gp di Misano di amare molto questo rally, è riuscito a far spazio nel suo fitto calendario di eventi per prendere parte per la terza volta alla gara in programma. Il 9 volte campione del mondo di motocross, già nelle sue precedenti apparizioni, si è dimostrato molto a suo agio anche sulle quattro ruote, conquistando la vittoria di categoria sia nel 2015 che nel 2023.
[Banner_Google_ADS]