RALLY RallyLegend: tornano Craig Breen e Gigi Galli

A due settimane da RallyLegend, in programma dal 7 al 10 ottobre, continuano a fioccare nomi importanti del mondo delle quattro ruote. Svelata la macchina di Miki Biasion, sempre presente a San Marino: il due volte campione del mondo sarà al volante di una Hyundai i20 WRC Plus. Aria di mondiale anche grazie al ritorno del pilota irlandese Craig Breen che sarà al via di RallyLegend con una WRC degli anni '90. Attesissime anche la presenze di Gigi Galli con la potente Kia Rio da Rallycross e di Franco Cunico che ritrova la Subaru Impreza WRC.

Per quanto riguarda gli anni '70 e '80 non mancheranno nomi di grido come Tony Fassina, pluricampione europeo ed italiano, su Lancia Stratos e Maurizio Verini al volante della Fiat 124 Abarth con cui si aggiudicò il Campionato Europeo nel 1975.



