RALLY RallyLegend, Valli: "A fine maggio capiremo il destino di questa edizione" Il presidente della FAMS mette in guardia gli appassionati sullo svolgimento della kermesse motoristica più importante a San Marino. "Tra qualche mese ne sapremo di più" - dice Valli. Stesso destino per il Rally di San Marino in programma a metà luglio.

Mancano esattamente 6 mesi all'edizione numero 18 di RallyLegend, già fissata dall'8 all'11 ottobre. Uno degli eventi più importanti per San Marino e che, ogni anno, richiama sulle strade del Titano decine di migliaia di appassionati pronti a vivere, oltre alle macchine che hanno fatto la storia del rally, anche i grandi campioni delle quattro ruote. Legend, però,“in forse” per l'emergenza sanitaria, come ha spiegato il presidente della FAMS Paolo Valli. Tra due mesi circa si saprà quindi qualcosa in più sulla gara principe per la Repubblica. Da definire, poi, anche il destino dello storico Rally di San Marino in programma 11 e 12 luglio. La prova biancazzurra è inserita, tra le altre, nel Campionato Italiano Rally Terra che ha già subito i rinvii di Vermentino, Adriatico e Sardegna.

Nel servizio l'intervista a Paolo Valli, presidente FAMS

