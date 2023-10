RALLY RallyLegend, Valli: "Uno spettacolo imperdibile, da non mancare"

Manca sempre meno a RallyLegend, in programma nel weekend. Fervono i preparativi per questa 21ª edizione che si preannuncia imperdibile come spiegato da uno degli organizzatori, Paolo Valli.

Nel video l'intervista

