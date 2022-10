RALLY RallyLegend: venerdì sera tra prove speciali e riordino sul Pianello E’ entrata nel vivo la ventesima edizione di RallyLegend con le prime prove speciali in notturna, inframezzate dall’affascinante riordino nel Centro Storico di San Marino.

Il sabato di RallyLegend si è aperto con la tradizionale visita degli Eccellentissimi Capitani Reggenti Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta. I Capi di Stato, in una delle loro prime uscite ufficiali, hanno visitato il Village accompagnati dagli organizzatori. Mentre ieri sera gli appassionati - tanti, tantissimi - si sono riversati sulle strade per le prime 4 prove speciali di questa ventesima edizione. “I Laghi” e la “San Marino” hanno aperto le danze con i piloti che, una volta messo tuta e casco, si sono dati battaglia per conquistare la vetta momentanea nelle diverse categorie. Partendo dalle WRC il primo posto è della Citroen di Luca Pedersoli seguito dai due svizzeri, “Il Valli” e Puricelli. Nelle Historic comanda Simone Brusori con 3 vittorie nei primi 4 stage mentre nella Classic è il team principal Toyota Jari-Matti Latvala - tornato sul Titano come pilota - a dettare legge con la sua Celica. Alle sue spalle Simone Romagna e “Zippo”. Chiudono le Heritage dove è lotta a due tra Mauro Argenti e Sandro Giacomelli, staccati di solo 7 decimi. Ma il venerdì sera del Legend è anche tempo dell’affascinante riordino delle vetture sul Pianello. Un museo a cielo aperto dove i fans hanno la possibilità di ammirare i passaggi di alcune vetture, fotografarne altre e immortalare momenti indimenticabili con i piloti, a disposizione del pubblico. E così si è passati dalla stupenda Lancia Delta S4 di Paolo Valli a quella 037 Versione Safari, passando per le più moderne Audi Quattro da RallyCross. Grandi applausi anche per le altre 037, nell’anniversario dei 40 anni, e per le leggende viventi Miki Biasion - due volte iridato - e il finlandese Markku Alen, navigato dal fido Kivimaki. La standing ovation è andata tutta al freschissimo campione del mondo Kalle Rovanpera, iscritto come Legend Star ma in grado di dare spettacolo lungo le prime prove speciali con la Celica del Gruppo Latvala. E, infine, i piloti in gara: lo stesso Latvala, Gustavo Trelles, Rui Madeira. A RallyLegend ce n’è per tutti i gusti: uno spettacolo unico al mondo, impreziosito da location mozzafiato.

