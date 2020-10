RallyLegend: vietato l'accesso al pubblico 30 minuti prima dell'inizio delle prove

RallyLegend: vietato l'accesso al pubblico 30 minuti prima dell'inizio delle prove.

In una nota la Direzione di Gara di Rallylegend informa che a causa del maltempo per tutta la giornata di oggi e di domani sarà vietato l’accesso al pubblico, anche a piedi, 30 minuti prima dello start delle prove speciali. Chi accederà nei tempi indicati dovrà aver già preso posizione in sicurezza. "La non osservanza di queste prescrizioni - specifica la nota - potrebbe causare l’annullamento della prova speciale". Per conoscere le vie chiuse nella giornata di oggi leggi il nostro approfondimento sulla viabilità.

