RALLY Re trionfa in casa: suo il Rally di Como. Il Trofeo Italiano va a Crugnola Va ad Alessandro Re il Rally di Como, ultimo atto del Trofeo Italiano. Anche senza prendere parte alla gara, Andrea Crugnola si è aggiudicato il titolo tricolore davanti all'equipaggio formato da Testa e il sammarinese Massimo Bizzocchi.

Si è chiusa in grande stile, sul lungolago di Como, la stagione 2025 del Trofeo Italiano Rally. Pubblico delle grandi occasioni e applausi per il trionfo del pilota di casa, Alessandro Re, che sulla Skoda Fabia ha conquistato il Trofeo Villa d’Este ACI Como. Per lui è il secondo successo stagionale, dopo la vittoria al Coppa Valtellina. Una due giorni di gara “vecchio stampo”, dura e spettacolare, con la mitica prova speciale “Val Cavargna” – quasi 30 chilometri di pura selezione – che già nella prima tappa ha deciso le sorti del rally. Lì Re ha fatto la differenza, infliggendo oltre 17 secondi agli avversari e gestendo poi il vantaggio fino al traguardo. Grande show anche per l’altro equipaggio locale con Marco Silva al volante della Citroen C3 WRC Plus. Vero mattatore di giornata, ha vinto diverse prove e infiammato il pubblico, mancando il successo solo per un ritardo al controllo orario: alla fine appena 4 secondi e mezzo lo hanno separato da Re.

Terzo gradino del podio per Corrado Pinzano, sempre su Skoda. Il campione uscente del Trofeo Italiano Rally ha provato fino all’ultimo a rimontare, vincendo alcune speciali nella seconda tappa, ma i 17 secondi persi nella “Val Cavargna” sono stati un macigno. Alla fine il biellese ha chiuso terzo assoluto e terzo anche nella classifica generale dove il titolo tricolore è andato ad Andrea Crugnola con il pilota varesino che, effettuando solo la pedana di partenza, si è laureato campione senza poi correre a Como. Piazza d'onore per Giuseppe Testa, navigato dal sammarinese Massimo Bizzocchi. Un finale di stagione spettacolare per il TIR, che sulle rive del celebre lago ha salutato pubblico, piloti e macchine con il fascino di una volta e la passione di sempre.

