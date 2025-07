RED BULL APE CAR Red Bull Ape Rush: a Sirolo vince l'equipaggio sammarinese "Novi Racing" Spettacolare evento per Ape Car nel weekend al Conero con il trionfo del team sammarinese “Novi Rancing”

Un Team sammarinese formato da Andrea Novelli, Mattia Fiorini, e Orazio Pop ha partecipato nel weekend a Sirolo alla spettacolare gara Red Bull Ape Rush . Appassionati di Ape Car si sono presentati alla Red Bull Ape Rush con un'Ape disegnata con i simboli del “salvataggio” marittimo. Ape Car dotata inoltre di stemma di San Marino e l'iconica targa sammarinese. Una ventina gli equipaggi in gara. Il “Novi Racing Team” questo il nome dell'Ape Car biancoazzurra contrassegnato con il numero 15, ha strappato il primo posto nella prima giornata di gare. Percorso tortuoso e colmo di saliscendi dove non è mancato lo spettacolo con tre Ape che durante una lunga discesa hanno capottato ma per fortuna senza conseguenze per i piloti. Annullata per maltempo la giornata due, la giuria ha mantenuto la classifica della prima giornata ed ha dichiarato il trionfo dell'equipaggio sammarinese.

