Reggini consegna a Enea Bastianini un Volkswagen Crafter personalizzato Il gruppo sammarinese al fianco dei valori sportivi e di coloro che se ne fanno portavoce

Dopo Alessandra Perilli anche Enea Bastianini diventa testimonial del gruppo Reggini. Al pilota riminese che in questa stagione ha già conquistato due vittorie nelle prime sei gare della Moto GP, è stato consegnato un Volkswagen Crafter, veicolo dalle dimensioni ideali per trasportare moto e kart durante gli allenamenti nei vari circuiti nazionali. “Siamo felici di questa collaborazione con Enea Bastianini che rende onore allo sport con i suoi successi e la sua personalità – dice Maria Reggini - da anni come gruppo sosteniamo e affianchiamo i valori sportivi e coloro che con abilità e responsabilità se ne fanno portavoce".

