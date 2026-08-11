Regolarità, doppietta sammarinese a Morciano: vincono Marzi e Capicchioni

Weekend da protagonista per l’Automobile Club San Marino alla gara di regolarità "Città di Morciano", disputata sabato 1° agosto. La vittoria assoluta è andata a Emanuele Marzi e Carla Capicchioni, primi anche nel Gruppo 4 al volante della Citroën Saxo.

A completare la doppietta sammarinese Matteo Neri e Andrea Berardi, secondi assoluti su Fiat 127 Sport e vincitori del Gruppo 3: un risultato che consente loro di mantenere la testa del Trofeo della Romagna.

Buoni riscontri anche per Massimo Tosi e Marco Baldazzi, terzi nel Gruppo 3, davanti a Corrado Marzi e Daniela Turci. Nel Gruppo 2, Fabio e Orazio Gualtieri hanno chiuso quarti di categoria, conservando il primato nel raggruppamento.

Prossimo appuntamento il 29 agosto con il 21° Giro dei Castelli di San Marino.







