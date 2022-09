RALLY Renè Arnoux e Arturo Merzario al Rallylegend 2022 Anche due miti della Formula 1 presenti al grande evento motoristico sammarinese

Non finisce di stupire, Rallylegend numero venti. E cattura l’attenzione, la curiosità e la voglia di esserci anche di due grandi piloti della velocità - due veri miti – che saranno a San Marino e si cimenteranno al volante di blasonate regine dei rally. Si tratta di Renè Arnoux e Arturo Merzario: campioni che rappresentano epoche diverse e importanti del motorsport di massimo livello. Renè Arnoux sarà a Rallylegend al volante di una Ferrari 308 GTB gruppo 4, Arturo Merzario piloterà una Lancia Stratos: i due fuoriclasse si esibiranno al sabato e alla domenica, nella Parade sulla prova speciale spettacolo “The Legend”. Le loro evoluzioni si mescoleranno alle altre fantastiche “Parade” riservate alle Lancia 037, alle Lancia Delta e a Best Impreza.

Renè Arnoux è stato uno dei grandi piloti della storia della Formula 1. Nella sua lunga carriera nella massima serie, durata dal 1978 al 1989, ha disputato 164 Gran Premi, ne ha vinti 7, è andato 22 volte a podio e ha colto 18 pole position. Ha sfiorato il titolo iridato, andandoci più vicino nel 1983, dove concluse la stagione di Formula 1 al terzo posto. Ha corso con Martini, Surtees, Renault, Ferrari e Ligier. Ma Arnoux è rimasto impresso nel cuore di tutti gli appassionati per il leggendario e indimenticabile duello con Gilles Villeneuve sul circuito di Digione, nel finale del Gran Premio di Francia 1979. Arturo Merzario, comasco di Civenna, è davvero un mito per il motorsport italiano.

Pochi sanno che negli inizi della sua lunga carriera, c’è la partecipazione al 1°rally di Sardegna, nel 1963, con una Alfa Romeo Giulietta SZ, con cui vinse la categoria GT. Il resto del suo incredibile palmares è legato alla velocità, dalle grandi corse su strada, alle cronoscalate, alla pista, sia Formula 1 che gare di durata, dove è stato Campione del Mondo. Pilota ufficiale Ferrari, Alfa Romeo, Abarth e Osella ha disputato oltre 1.600 gare titolate, tra cui 57 Gran Premi di Formula 1, dal 1972 al 1979, con Ferrari, Iso, Williams, Copersucar, March, Shadow e con la sua Merzario.

