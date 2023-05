FORMULA UNO Riecco Imola, la Formula Uno ritorna a casa

Basta l'intitolazione dell'autodromo "Enzo e Dino Ferrari" per respirare la storia. E per celebrare la Formula Uno che torna a casa. Presentato questa mattina il Qatar Airways Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna. Sul rinnovato circuito imolese del Santerno nel week end d19-21 maggio sono attesi oltre 160.000 spettatori. Un giro d'affari di oltre 274 milioni di euro. Sarà il primo appuntamento europeo del 2023 e su quanto questa sia la terra dei motori è intervenuto il Presidente Bonaccini. Il mondo a Imola occasione anche per portare Imola nel mondo.

Nel video l'intervista al Presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, e al Sindaco di Imola Marco Panieri

