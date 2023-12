PREMIAZIONI Rimini abbraccia i suoi campioni di MotoGP e MotoE Bezzecchi terzo nel mondiale MotoGP, il campione di Moto E Casadei, e Ferrari anche lui sul podio in Moto E

Sfilano i campioni di motociclismo appartenenti al Moto Club Renzo Pasolini e con un unico comune denominatore: sono tutti e tre riminesi. Su il sipario, il teatro Galli è scenario ideale per rendere omaggio a questi piloti che si sono particolarmente distinti in questo straordinario 2023. Marco Bezzecchi terzo in MotoGp, Mattia Casadei campione di MotoE e Matteo Ferrari sul gradino più basso del podio sempre nel mondiale Moto Elettriche.

Profeti in patria è ancora più bello. Inizio di serata brillante con i video di una stagione esaltante per questi ragazzi capaci di emozionare con le loro prodezze su due ruote. Bezzecchi terzo in Moto G con 4 gare vinte e 7 podi 329 punti preceduto solo da Martin secondo con 428 e il campione del mondo Pecco Bagnaia con 467. A salutare i tre campioni il padrone di casa il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad affiancato dall'assessore Moreno Maresi e Sergio Rastelli Presidente del Moto Club Pasolini.

