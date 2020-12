MOTO2 Rimini omaggia il campione del mondo Enea Bastianini Il Fan Club e il Comune hanno organizzato un talk show - via streaming - al Teatro Galli per ringraziare e festeggiare il neo-campione del mondo in Moto2. Prima una parata in moto per Rimini, toccando i luoghi simbolo della città natale del "Bestia".

Come si diventa piloti, da queste parti, si diventa campioni. Enea Bastianini è l'ultimo talento sbocciato in Romagna, da sempre la “terra dei motori”. La “Bestia” - fresco iridato in Moto2 - ha riportato un titolo che a Rimini mancava dai successi di Pier Paolo Bianchi, tre volte campione del mondo della classe 125. Lo ha solo sfiorato più volte, invece, Renzo Pasolini entrato comunque nel cuore degli appassionati con le sue imprese. Ciò che ha fatto anche Enea Bastianini, omaggiato dalla città in cui è nato e cresciuto. Nonostante le restrizioni legate all'emergenza sanitaria, il Fan Club e il Comune hanno deciso – via streaming – di festeggiare il giovane talento al Teatro Galli con un talk show alla quale hanno preso parte giornalisti e amici di Bastianini. Prima la partenza dal traguardo del Misano World Circuit dedicato a Marco Simoncelli dove Enea si è ritrovato con Michele Pirro e il sindaco di Rimini, Andrea Gnassi.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



Bastianini è salito su una Ducati stradale, e proprio con la casa di Borgo Panigale farà il suo esordio in MotoGP il prossimo anno. Seguito dagli amici del Fan Club, il 33 ha poi toccato i luoghi simbolo di Rimini. Dall'Arco di Augusto al Ponte di Tiberio fino ad arrivare, come detto, al Teatro Galli dove è continuata la festa e si è parlato della carriera della Bestia e dell'ultima straordinaria stagione chiusa con il titolo conquistato a Portimao.



Nel video le interviste a Enea Bastianini e Andrea Gnassi

I più letti della settimana: