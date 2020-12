Rimini ringrazia e festeggia Enea Bastianini

Nel video le interviste a Enea Bastianini e Andrea Gnassi

La città di Rimini ha festeggiato Enea Bastianini, campione del mondo in Moto2. Un omaggio organizzato e promosso dal Fan Club del pilota e dal Comune che si è svolto in streaming al Teatro Galli a causa delle restrizioni dovute dall'emergenza Covid. Bastianini è partito dal traguardo del Misano World Circuit a bordo di una Ducati stradale e, con lui, il sindaco di Rimini Andrea Gnassi, l'amico Michele Pirro e alcune moto del Fan Club. Dopo aver toccato i luoghi simbolo della città, il 33 è arrivato al teatro dove si è tenuto un talk show per parlare della carriera di Bastianini e dell'ultima straordinaria stagione, coronata con il titolo iridato.





