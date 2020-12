GRAZIE ENEA Rimini ringrazia il campione del mondo Enea Bastianini

Senza tifosi e in streaming, Rimini festeggia Enea Bastianini, il neo Campione del Mondo di Moto 2. Un omaggio in tempo di Covid, con le ristrettezze che prevedono i protocolli. Le moto del Fan Club compreso il Sindaco in fila indiana, hanno accompagnato il campione dal Misano World Circuit, al lungomare e per le vie della città, fino ad arrivare in piazza Cavour al Teatro Galli, dove un'immagine di Bastianini è stata srotolata sulla facciata.

"Viviamo in tempi difficili - ha detto il sindaco Andrea Gnassi - di cui dobbiamo tener conto, ma Enea è figlio di questa terra, di questa città e un ringraziamento era dovuto”.

