SUPERBIKE Rinaldi: "Bellissimo vincere due gare in casa. Toprak oggi andava più forte" Il riminese ha vinto Gara1 e Superpole Race, chiudendo secondo in Gara2.

Due vittorie, 57 punti conquistati e Redding e Lowes che si avvicinano. Michael Rinaldi si è rilanciato in classifica disputando uno straordinario GP dell'Emilia Romagna e ora, se la battaglia per il titolo è ancora fuori portata, il podio della Superbike non è più così distante. "Sono molto felice di come è andato il weekend - dice Rinaldi - vincere due gare nel GP di casa è bellissimo. Ho provato a vincere la terza ma Toprak e la Yamaha sono stati più veloci di noi. Era più caldo di ieri e in queste condizioni sono stati più bravi, avevano più velocità. Ho provato e dato il mio massimo, ma loro andavano semplicemente più forte. Sono molto contento, questo ci dà più fiducia per le prossime gare. È stato bello anche il duello con Rea: lui secondo me voleva provare a fermare il mio passo, entrambi siamo stati puliti in queste manovre. Quando ci sono queste battaglie c'è sempre da imparare qualcosa, soprattutto da un campione come lui. Sapevamo che qui a Misano sarebbe stato importante raccogliere un sacco di punti, perché nelle prime due li abbiamo persi. Da quel punto di vista lì abbiamo fatto un ottimo lavoro, dobbiamo solo cercare di migliorare un altro po'".

