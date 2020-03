Rinviata a ottobre la 1000 Miglia A fronte dell’emergenza in atto e al fine di garantire lo svolgimento della manifestazione nella massima sicurezza il comitato organizzatore ha deciso di posticipare l'edizione 2020.

Rinviata a ottobre la 1000 Miglia.

Il consiglio di amministrazione della mille miglia, in accordo con il l'Automobile club di Brescia, ha deciso di posticipare l'edizione 2020 della celebra corsa. La gara che era in programma dal 13 al 16 maggio, con passaggio anche a San Marino, è stata spostata a ottobre dal 22 al 25, a fronte dell’emergenza in atto e al fine di garantire lo svolgimento della manifestazione nella massima sicurezza.



I più letti della settimana: