Rinviato il 20° rally bianco azzurro, valido per il trofeo rally San Marino

A seguito delle ultime disposizioni per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la Scuderia San Marino in accordo con la Federazione Auto Motoristica Sammarinese ha stabilito il rinvio del Rally Bianco Azzurro, inizialmente fissato il 18 e 19 aprile, a data da destinarsi. La gara del Titano, come ogni anno, prevede la partenza e l’arrivo presso lo storico pub Ronse’n Bowl (zona Ciarulla), lo shakedown sarà in località Faetano di 2,55 km. Novità per questa edizione sarà la prima prova in notturna, infatti la partenza sarà nel tardo pomeriggio del sabato.