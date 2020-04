Rinviato il 27° San Marino Revival

E' stata posticipata a data da destinarsi la 27ª edizione del San Marino Revival, gara di regolarità valida come sesto appuntamento del Campionato Italiano di Regolarità per Auto Storiche. L'evento, programmato per il 22 e 23 maggio 2020, è stato rinviato a causa della pandemia da Coronavirus. Il Comitato Organizzatore è già in contatto con ACI Sport per l'individuazione di una data alternativa che verrà comunicata non appena ridiscusso il calendario nazionale.



