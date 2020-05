RALLY Rinviato il rally di San Marino La gara era in programma l'11 e il 12 luglio

Rinviato il rally di San Marino.

Il rally di San Marino in programma l’ 11 e 12 luglio è stato rinviato a data da destinarsi. La FAMS ha ritenuto opportuno posticipare la gara sammarinese a causa dell'emergenza sanitaria, legata al Covid-19. Ora sono in corso dei colloqui tra FAMS ed ACI Sport per trovare una nuova data mantenendo le validità. Ricordiamo che il 48esimo San Marino Rally, è valevole per il Campionato Italiano Rally Terra



I più letti della settimana: