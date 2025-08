Roberto Selva: "Il circuito è sempre una giornata di festa", Marco Vicini: "Giro di boa della stagione"

Le interviste a Roberto Selva e Marco Vicini

Torna l'appuntamento con il Circuito San Marino organizzato dalla Scuderia San Marino nel week-end dell'8-9 agosto:

"Il circuito è sempre una giornata di festa, - ha ricordato il presidente della Scuderia San Marino Roberto Selva - la competizione è obbligatoria e ci deve essere sempre nelle nostre manifestazioni, però è anche un modo per stare insieme, un modo per divertirsi e festeggiare insieme questa giornata. Le iscrizioni sono ancora aperte però c'è un bel parco partenti, auto di tutti i generi, dalle moderne alle storiche, sempre belle, il divertimento sarà assicurato. Organizzare è sempre molto impegnativo, il territorio sammarinese è piccolo e non siamo gli unici ad organizzare eventi su strada, è sempre difficile coordinare il tutto, però siamo al secondo evento e ce la mettiamo tutta, alla fine il risultato con passione e dedizione si ottiene".

"Siamo un po' al giro di boa della stagione, - ha sottolineato Marco Vicini della FAMS - abbiamo già fatto diversi eventi, siamo quindi più o meno a metà del calendario del 2025, avremo in calendario dopo il circuito i Rallylegend e per poi concludersi a fine anno con l'Halloween Ronde. Questo 52esimo circuito rally è comunque un appuntamento immancabile della scuderia che come FAMS sicuramente sosteniamo".