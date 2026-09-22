Roc’N’DeA Yamaha festeggia a Cremona: prima vittoria in Sportbike per Aguilar Carballo

Una vittoria in Gara 2 e un secondo posto nella Superpole Race per il Team Roc’N’DeA Yamaha nel quinto e penultimo round del Dunlop CIV, disputato nel fine settimana sul circuito di Cremona. I risultati confermano i progressi della Yamaha R7 dopo il lavoro di sviluppo svolto nei test estivi da Alex De Angelis e Massimo Roccoli e successivamente portato avanti dalla squadra con il supporto di Yamaha.

Protagonista del weekend è stato Alessandro Aguilar Carballo. Partito dalla sesta posizione in Gara 1, ha chiuso al quinto posto, per poi salire sul secondo gradino del podio nella Superpole Race di domenica mattina. In Gara 2 il pilota del Team Roc’N’DeA Yamaha ha quindi conquistato la prima vittoria nella categoria Sportbike. Aguilar Carballo ha sfruttato anche la caduta, al sesto giro, del leader Filippo Bianchi, riuscendo poi a portare il successo fino alla bandiera a scacchi.

Segnali positivi anche da Emanuele Cazzaniga, costretto a partire da una posizione arretrata dopo una caduta in qualifica. Il pilota ha chiuso al 14° posto sia Gara 1 sia la Superpole Race, per poi risalire fino all’ottava posizione in Gara 2, entrando nella top ten. Il team guarda ora all’ultimo appuntamento stagionale, in programma a Vallelunga nel secondo weekend di ottobre, con l’obiettivo di confermare i progressi mostrati a Cremona e chiudere in crescita il campionato.







