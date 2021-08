MOTOCROSS Romain Febvre vince il Gran Premio del Belgio

Dall'inferno di sabbia di Lommel, in Belgio, è il francese Febvre ad uscire trionfante, aggiudicandosi la sesta tappa del mondiale di Motocross. Lommel è nota per essere una delle piste più massacranti per i piloti di Motocross, chiamati a un'enorme sforzo fisico. Tracciato reso ulteriormente complicato dalla pioggia battente che è caduta nella due giorni belga. In Gara 1 trionfa l'olandese Herlings, seguito da Febvre e dal pluricampione Cairoli, che ha chiuso il podio con il terzo posto. Nella seconda manche il francese Febvre cade dopo 5' dalla partenza e perde la posizione in favore del lettone Jonass. Ma a 10' dallo scadere torna a farsi vedere prepotentemente Febvre, che mette nel mirino prima lo spagnolo Prado su Ktm e a 4' dal termine supera anche Jonass. Al penultimo giro Gajser ha la meglio su Prado, prima di cadere nel tentativo di raggiungere Jonass e tornare in quarta piazza. Tony Cairoli conclude al quinto posto. La situazione della classifica generale dopo il gran premio delle fiandre, si fa sempre più avvincente e vede i primi quattro piloti racchiusi in appena 14 punti: comanda Tim Gajser con 226 punti, seguito a 221 da Febvre, Cairoli distante nove lunghezze dal primo posto e Prado a 212 punti.

