Ronde Halloween, Bizzocchi: "Prova bella e complicata". Meloni: "Una nuova esperienza"

Le interviste a Massimo Bizzocchi e Davide Meloni

Tra i protagonisti di questa edizione il navigatore Massimo Bizzocchi, reduce da grandi risultati nei campionati italiani, e Davide Meloni, specialista di pista e “prestato” a questo rally.

“Appena ho avuto modo di vedere il tracciato ho subito pensato che fosse una prova bellissima, con tanta discesa che metterà a dura prova tanti piloti ma renderà felici quelli che amano la velocità" - dice Bizzocchi - "Alessio e io proveremo a fare una buona prestazione, per Pisi sarà la prima gara dell’anno ma l’obiettivo è quello di fare bene. In questi casi è necessario avere un ottima chimica con il pilota, soprattutto per la prova di notte che può creare delle difficoltà”.

Meloni, pilota classe 2000, corre nel campionato GT4 ma non vede l'ora di prendere parte come apripista al Ronde: “Per me sarà una nuova esperienza. È tutto nato per scherzo, quando mi hanno chiesto se volessi fare da apripista non ci potevo credere e ho subito accettato l’invito della Scuderia, che ha organizzato una gara molto bella”.







