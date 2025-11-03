Ronde Halloween, le parole dei presidenti Selva e Valli

Le interviste a Roberto Selva e Paolo Valli

Grande soddisfazione da parte dei presidenti di Scuderia San Marino e FAMS, Roberto Selva e Paolo Valli, per l'ottima riuscita del 5° Ronde Halloween.

"Il successo è arrivato da un elenco iscritti esagerato" - ammette Selva - "la speciale era difficile e ha messo veramente a dura prova gli equipaggi, ma ha regalato anche tanto spettacolo. C'è stato qualche incidente di gara però tutto senza conseguenze, si è risolto il tutto in maniera ottimale"

"La Scuderia si distingue sempre per delle gare ottimamente organizzate" - commenta Valli - "ha un programma che svolge al meglio durante l'anno con persone che sono professionisti del settore. Il Ronde Halloween si è rivelato quest'anno più che mai una gara di successo con tantissimi iscritti, è cresciuta tanto e bene".







