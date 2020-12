Rosero campione TopJet F2000 Italian Trophy

TopJet F2000

L'alfiere della Puresport Dino Rosero si è laureato campione 2020 nel TopJet F2000 Italian Trophy. Il 42enne milanese ha conquistato il primo successo in questa categoria, dopo averlo sfiorato più volte. Per Rosero decisive alcune vittorie e soprattutto numerosi piazzamenti lungo la stagione, tra cui quelli ottenuti nell'ultimo round a Misano, sul circuito dedicato a Marco Simoncelli. Il pilota della F.Dallara 311 – motorizzata Volkswagen – ha preferito gestire sul bagnato, con la pista resa scivolosa dalla pioggia. Sfortunato, invece, Bernardo Pellegrini che aveva iniziato il TopJet F2000 con 5 vittorie nelle prime 6. Poi una serie di errori e problemi tecnici hanno condizionato il veronese della Powertrain, al volante della Superformula Dallara 313 VW.





I successi di manche sono andati, quindi, a Franco Cimarelli in Gara1 e Piero Longhi in Gara2 con quest'ultimo organizzatore e promotore della manifestazione. Dopo quattro anni di inattività sulle monoposto, il campione piemontese si è immediatamente riconfermato con una prova maiuscola a bordo della Dallara 312 della Scuderia Twister Italia. Ennesimo, prestigioso primo posto in una carriera davvero infinita.