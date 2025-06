FORMULA 1 Rossano Fabbri: “Imola non in calendario per il 2026? Non sono preoccupato” Il Segretario di Stato per lo Sport Rossano Fabbri non perde le speranze di un ritorno del Gran Premio di Formula 1 ad Imola, con la denominazione di Gran Premio di San Marino

Resta fiducioso il Segretario di Stato per lo Sport di San Marino Rossano Fabbri nonostante il Gran Premio di Imola non sia stato previsto in calendario nel 2026. Come ha detto Stefano Domenicali- sostiene Fabbri-, esistono serie possibilità che il Gran Premio dell'Emilia Romagna o con la denominazione di San Marino torni presto in calendario. Il contratto di Imola era triennale, anche se inizialmente si era parlato della possibilità di recuperare nel 2026 la gara persa nel 2023 a causa dell’alluvione. Tuttavia, con l’ingresso di Madrid e la volontà della Formula 1 di non superare i 24 Gran Premi, le carte in tavola sono cambiate, nonostante la confermata disponibilità del Comune, della Regione, e della Repubblica di San Marino di stanziare i fondi necessari. In passato – prosegue Fabbri- ci sono già stati momenti di sospensione per Imola, purtroppo le logiche economiche su cui oggi gravitano certe circostanze le conosciamo tutti. Io credo che sia certamente un momento di pausa, di riorganizzazione delle idee e delle forze, perché Imola, tornerà sicuramente protagonista. C'è sinergia tra le parti e non mancheranno momenti di approfondimento e strategie per ripristinare il GP di Formula 1 di Imola.

