Rovanpera, primi test con una F2: nel 2026 sarà Super Formula

30 ott 2025
Dopo il successo al Rally dell'Europa Centrale, che lo ha rilanciato nella classifica mondiale, e la recente partecipazione a Rallylegend, Kalle Rovanpera ha disputato un primo test con una vettura di Formula2, a Jerez. Il pilota finlandese, che ha annunciato il ritiro dal WRC e il proprio passaggio alle corse su pista a partire dal prossimo anno, ha approfittato del legame tra Hitech – team di F2 – e Toyota Gazoo Racing per scendere in pista.

Nel 2026 Rovanpera disputerà l'intera stagione di Super Formula, con la speranza di prendere parte già alla Formula 2 l'anno successivo. “La monoposto è qualcosa di completamente diverso” - ha confidato in un’intervista post-test - “ma sentire la velocità in curva e capire come lavorare con l’aerodinamica è incredibile. C’è tanto da imparare, ma non vedo l’ora.”




