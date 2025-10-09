Rovanperä dal rally alla Super Formula, con il sogno F1

I rally dell'Europa centrale, del Giappone e dell'Arabia Saudita saranno le ultime tre occasioni per vedere Kalle Rovanperä su una macchina da sterrato e asfalto, almeno per un po'. Il 25enne finlandese, due volte campione del mondo, ha annunciato che a fine stagione abbandonerà il rallismo per passare alla Super Formula giapponese, con il supporto diretto di Toyota, la stessa casa con cui corre nel Wrc. L’intento è acquisire esperienza in monoposto in un contesto protetto, con la prospettiva di debuttare in Formula 2 già nel 2027, categoria che condivide weekend e circuiti con la Formula 1, e con in mente l'idea di tentare il grande salto in seguito.

Rovanperä, protagonista nello scorso weekend a San Marino per il Rallylegend, ha spiegato di aver bisogno di nuove sfide, pur confermando l'impegno fino a fine anno con Wrc, dove, per altro, è ancora in corsa per il titolo. Il suo periodo nel circuito mondiale di rally è stato breve, ma intenso e ricco di successi. Entrato in Toyota nel 2020, l'anno dopo ha vinto la prima corsa, in Estonia, mentre in quello successivo, con l'introduzione dei Rally1 ibridi, è diventato il più giovane campione del mondo di sempre, ripetendosi nel 2023.

Al momento dell'annuncio, a soli 25 anni, Rovanpera vanta 17 vittorie in prove speciali e una serie di record legati alla propria giovane età. Il team principal di Toyota, Jari-Matti Latvala, ha definito comprensibile la sua scelta e si è detto certo che il finlandese vorrà concludere la carriera Wrc in grande stile, dando il massimo nei tre rally finali della stagione.







