Russell si prende la Sprint. Leclerc secondo, Antonelli ai piedi del podio

George Russell detta legge nella Sprint del Gran Premio d’Olanda. Sul circuito di Zandvoort il pilota britannico della Mercedes, scattato dalla pole position conquistata nelle qualifiche del venerdì, ha chiuso davanti a tutti i 24 giri della gara breve, centrando la quarta vittoria in carriera in una Sprint di Formula 1.
Alle spalle di Russell sorride la Ferrari con Charles Leclerc, secondo al traguardo. Il monegasco, che partiva dalla terza posizione, riesce così a trasformare in un risultato concreto le buone sensazioni mostrate già nella Sprint Qualifying. Terza posizione per la McLaren di Lando Norris, che completa il podio di Zandvoort.
Appena fuori dai primi tre c’è Andrea Kimi Antonelli. Il leader del Mondiale porta la seconda Mercedes al quarto posto e raccoglie altri punti importanti in una fase della stagione nella quale la lotta per il titolo resta apertissima. Alla vigilia del weekend olandese Antonelli comandava infatti la classifica con 50 punti di vantaggio su Lewis Hamilton, con Russell e Leclerc alle loro spalle.