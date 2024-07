FORMULA UNO Russell squalificato, la vittoria del Gp del Belgio va a Hamilton

Russell squalificato, la vittoria del Gp del Belgio va a Hamilton.

George Russell è stato squalificato. Vincitore del Gp del Belgio di Formula 1 è quindi Lewis Hamilton. Russell era stato convocato davanti agli steward della Commissione tecnica per spiegare come mai la sua Mercedes fosse risultata sovrappeso al termine dl Gp del Belgio di F1, incappando in una "presunta violazione dell'articolo 4.1 del Regolamento tecnico della Fia - Inosservanza delle norme sul peso".

