Sabrina (mamma Bryan): "presto cominceremo una terapia a Cesena. Ci hanno dato nuove speranze"

Sabrina Guerra

Apparsa molto sorridente e soddisfatta Sabrina Guerra (mamma di Bryan Toccaceli) per il nuovo ruolo di coach dei giovani piloti affidato al figlio. " Per Bryan una grande gioia, per lui stare a contatto con il suo mondo è davvero importante, non ha mai smesso un attimo di pensare al motocross". Sabrina parla anche del quadro medico di Bryan:" presto cominceremo a Cesena una nuova terapia per le mani. Una fisioterapista ci ha dato nuove speranze. Non abbiamo - continua Sabrina - alcuna certezza, ma nelle condizioni in cui siamo basta anche una piccola possibilità e noi ce la giocheremo". Sabrina sente spesso anche Marina (mamma Michael Antonelli):" come le dico sempre, noi siamo mamme e dobbiamo lottare e combattere per loro. Dico a Marina che la speranza è sempre l'ultima a morire e dobbiamo continuare a crederci"