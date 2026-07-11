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Sachsenring, Marc Marquez in pole davanti al fratello Alex. Bezzecchi cade e si infortunia

Dopo i controlli eseguiti dalla equipe medica sul riminese, è stata evidenziata la frattura della clavicola. Salterà sia la sprint race di oggi pomeriggio che la gara di domani

11 lug 2026
Sachsenring, Marc Marquez in pole davanti al fratello Alex. Bezzecchi cade e si infortunia

I fratelli Marc ed Alex Marquez partiranno in prima fila nel GP di Germania, in programma domani pomeriggio. Tripletta Ducati in prima fila grazie al terzo posto di Fabio Di Giannantonio. Raul Fernandez (Aprilia) apre la seconda fila, affiancato da Ogura e Quartararo.

Marco Bezzecchi ha l'ottavo tempo, ma il pilota dell'Aprilia ufficiale é caduto ed é rientrato al box dolorante ad un polso. Dopo i controlli eseguiti dalla equipe medica, è stata evidenziata la frattura della clavicola. Il riminese salterà sia la sprint race di oggi pomeriggio che la gara di domani. Solo 11mo Francesco Bagnaia. Per Marquez é la 77ma pole in carriera nella MotoGP.

Il campione del mondo in carica partirà dalla prima posizione per la nona volta nella classe regina sul circuito del Sachsenring, diventando il primo pilota nella storia a raggiungere questo traguardo. 







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