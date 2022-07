Sale l'attesa per il 50° rally di San Marino

Cresce l'attesa per la 50esima edizione del San Marino Rally che si correrà nel prossimo weekend sulle strade dell'Antica Repubblica. Al via, 67 equipaggi, ai quali si aggiungono anche 13 vetture che gareggeranno nella categoria delle auto storiche. Tra i favoriti, Paolo Andreucci, Giacomo Costenaro ed Enrico Oldrati, tutti al volante di una Skoda Fabia. In gara anche il russo Nikolay Gryazin, pilota del mondiale WRC 2. Due i piloti sammarinesi che partiranno tra i primi dieci, Jader Vagnini con il numero 6 e Daniele Ceccoli con il 9. La gara sarà valida per il campionato italiano rally terra e per il tricolore terra storico. La serata di venerdì 8 luglio sarà dedicata alle celebrazioni del 50esimo anniversario del San Marino Rally. Dalle 19.30, in piazza Sant’Agata, la FAMS ha predisposto un momento conviviale con la presenza di Miki Biasion, Andrea Aghini, Tony Fassina, Piero Longhi, Franco Cunico, Gilberto Pianezzola, Tonino Tognana e Paolo Andreucci. Tutti piloti che hanno messo la propria firma nell'albo d'oro del rally di San Marino.