San Marino celebra il mito di Ayrton Senna con un francobollo

Un mito senza tempo, rimasto figura iconica non solo nel motorsport. Ayrton Senna è un campione che continua a vivere nella memoria. Un pilota capace di segnare proprio il tempo andando oltre all'asfalto della pista. San Marino lo celebra anche attraverso l'emissione di un francobollo in uscita il prossimo 15 giugno.“Con questa presentazione”, ha ricordato il Segretario di Stato per lo Sport Teodoro Lonfernini, “Completiamo le iniziative per celebrarne la grandezza, rendendo questo logo eterno grazie al francobollo”.

L'emissione sammarinese riporta il logo ufficiale realizzato per celebrare il 30° anniversario della memoria e dell'eredità di Ayrton Senna, come ha sottolineato l'Ambasciatore di San Marino in Brasile Filippo Francini: “Fondamentale il rapporto con la Fondazione Senna ed in particolare con Bianca Senna, che ha riconosciuto il valore delle iniziative sammarinesi”. L'attenzione della divisione filatelica e numismatica di San Marino allo sport è precisa e attenta. Il francobollo di Ayrton Senna ne rappresenta un esempio importante anche in chiave di visibilità per il Paese.

(Nel video l'intervista con Gian Luca Amici - direttore generale Poste San Marino)