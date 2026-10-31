San Marino con il fiato sospeso: Kimi cerca la gloria, il Titano sogna con lui

Il giovane pilota Mercedes è diventato ormai un motivo di orgoglio per la Repubblica, con la quale ha costruito un legame speciale, fatto di vicinanza, affetto e senso di appartenenza. Un rapporto consolidato nel tempo, testimoniato anche dalle sue presenze sul Titano e dall'abbraccio di una comunità che lo considera uno di casa. Lo scorso settembre, a Sport in Fiera, Andrea Kimi Antonelli aveva ricevuto una calorosa accoglienza, confermando il feeling con il territorio. Ora il sogno è a un passo. Queste le sue parole pronunciate al nostro microfono in occasione di Sport Awards

Dopo il successo nel Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin, Antonelli guida il Mondiale con 365 punti, 123 di vantaggio su George Russell e 124 su Lewis Hamilton. In Messico gli basta arrivare almeno nono, conquistando due punti, per laurearsi campione del mondo. A vent'anni e 68 giorni diventerebbe il più giovane iridato nella storia della Formula 1, battendo il primato di Sebastian Vettel, che conquistò il primo titolo a 23 anni e 134 giorni. Ma c'è un altro dato che rende questa possibile impresa ancora più importante: l'Italia aspetta un campione del mondo dal 1953, quando vinse Alberto Ascari. Sono passati 73 anni.

Al Rose'n Bowl sono attesi oltre cento tifosi per seguire insieme la gara. La scaramanzia resta d'obbligo, ma l'entusiasmo è già palpabile. Ci saranno le telecamere di San Marino RTV, della Rai, e altre TV a testimoniare che la Repubblica di San Marino è ormai casa Antonelli. Il traguardo è mondiale, il tifo è sammarinese. E questa volta San Marino sogna davvero di festeggiare un campione che sente anche suo.