San Marino e Misano World Circuit firmano un memorandum di collaborazione

Il Gran Premio di Superbike è stata l'occasione per la firma di un memorandum di collaborazione tra la Repubblica di San Marino e il Misano World Circuit. Il Segretario di Stato per lo Sport Teodoro Lonfernini e il Presidente della Santa Monica SpA Luca Colaiacovo hanno siglato un accordo volto a mettere a sistema strutture e competenze per la crescita dei vivai dei giovani piloti, le imprese del settore motorsport, la crescita delle manifestazioni e l’offerta turistica ricettiva e più in generale quella territoriale, con l’obiettivo di affermare sullo scenario sportivo mondiale l’eccellenza del nostro distretto.