GRAN PREMIO DI SAN MARINO E RIVIERA DI RIMINI 2025 San Marino, Emilia Romagna e Misano una partnership vincente A Misano la seconda giornata del Convegno “il futuro dello sport come volano e sviluppo per i territori”

Il Convegno Italia – San Marino il futuro dello sport come volano e sviluppo per i territori, dal Titano si è spostato al Misano World Circuit Marco Simoncelli. Il secondo incontro ha confermato l'importanza del dialogo tra la Repubblica di San Marino la Regione Emilia-Romagna, e Misano World Circuit per delineare strategie di crescita funzionali e sinergiche al progetto MotoGp. I lavori si sono aperti con i saluti istituzionali del Segretario di Stato per lo Sport, Rossano Fabbri, dell'Ambasciatore Fabrizio Colaceci, e l'assessore Regionale al Turismo, Commercio e Sport dell’Emilia-Romagna, Roberta Frisoni. Tra i temi, “Investire nello sport: infrastrutture ed impresa per i territori”, ha visto la partecipazione di esperti del settore. Il dibattito ha toccato temi cruciali come la gestione sostenibile degli impianti e la capacità di attrarre investimenti privati. Spazio anche alla formazione sportiva: competenze e competitività al centro l'importanza cruciale della preparazione di atleti e professionisti, tra i relatori il Presidente del Cons Christian Forcellini, I lavori si sono conclusi con la sessione “Costruire insieme il futuro dello sport”, che ha visto l’intervento di Paolo Valli, Organizzatore del Rally Legend San Marino, che ha ribadito il potenziale degli eventi sportivi nel generare un impatto economico e sociale rilevante.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: