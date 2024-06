ENDURO San Marino ospita la 3ª e la 4ª tappa dell'Europeo di Enduro Si corre tra oggi e domani: oltre 150 i piloti in gara, tra questi il pluricampione del mondo Andrea Verona.

A San Marino è in corso la terza e la quarta tappa del Campionato Europeo di Enduro, con Paddock presso il Crossodromo della Baldasserona e prove ubicate tra i castelli di Acquaviva e Chiesanuova. Oltre 150 i piloti in gara, provenienti da tutto il continente: tra questi anche il pluricampione del mondo di Enduro Andrea Verona, residente a San Marino e già vincitore delle prime due tappe dell'Europeo. La gara si sviluppa tra oggi, quattro giri, e domani, tre giri. Sono previste un Cross Test, in una sorta di Stadio Naturale a Gualdicciolo, un Enduro Test, tra Chiesanuova e Canepa, e un Extreme Test, ad Acquaviva.

