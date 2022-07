RALLY San Marino Rally alle nozze d'oro: nel weekend la 50^ edizione Manca meno di una settimana al Rally di San Marino che quest'anno festeggia la sua 50^ edizione: venerdi 8 luglio shakedown e celebrazione per i 50 anni, sabato 9 la gara valida per il terzo round del Campionato Italiano Rally Terra.

Da Arnaldo Cavallari nel 1970 a Umberto Scandola nel 2021 passando per i 5 successi di Piero Longhi negli anni 2000, le firme autorevoli di Munari, Biasion, Aghini, Cunico e Andreucci per concludere con le battaglie tra gli amici-rivali e le vittorie di Massimo Ercolani e “Pucci” Grossi. Il Rally di San Marino è, da sempre, una delle gare più cariche di storia e che sa sempre regalare grandi emozioni. Un appuntamento fisso nel calendario motoristico e che, quest'anno, compie mezzo secolo. 50 edizioni per uno spettacolo iniziato negli anni '70 e destinato a non terminare mai. Sia per la passione degli appasionati, sia per l'importanza della gara, sia per l'organizzazione sempre impeccabile della FAMS.

Nel 2022 l'appuntamento biancazzurro è valido come terzo round del Campionato Italiano Terra, quarto del Campionato Italiano Terra Storico – con il tradizionale “San Marino Rally Historic” - e terza prova del Tricolore Junior. Sul Titano c'è n'è davvero per tutti i gusti. Si parte venerdì 8 luglio con lo shakedown in località Piandavello e, in serata, con il “San Marino Rally Celebration”. In centro storico la festa dei 50 anni con i vincitori presenti nell'albo d'oro, ospiti importanti e tutti gli equipaggi iscritti. Due ore di ricordi e racconti tra i personaggi di ieri e di oggi, poi l'affascinante riordino notturno dal Centro Storico al Multieventi. Gara che, invece, si svolgerà interamente nella giornata di sabato 9 con 3 prove speciali da ripetere per 3 volte: in territorio la “Terra di San Marino”, fuori la “Macerata Feltria” e l'inedita “Belforte all'Isauro”, la più lunga con 12km. I leggendari sterrati saranno ancora grandi protagonisti: il Rally di San Marino celebra le sue prime nozze d'oro.

