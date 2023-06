San Marino Rally: bis di Gryazin, battuti Crugnola e Andreucci

Nikolay Gryazin ha vinto il 51º Rally di San Marino. Secondo successo consecutivo per il pilota russo, al volante di una Skoda Fabia, che bissa così quello ottenuto nel 2022. Alle sue spalle Andrea Crugnola vince la personale battaglia con Paolo Andreucci e si prende la seconda posizione, la prima per quanto riguarda il Campionato Italiano Assoluto. Il pluricampione garfagnino, invece, consolida la leadership nel Tricolore Terra conquistando il gradino più basso del podio. I due piloti di casa, Jader Vagnini e Daniele Ceccoli, si devono accontentare della 9ª e 11ª posizione in un rally dall’alto coefficiente di difficoltà, sia per gli sterrati che per il livello dei piloti in gara.

San Marino comunque festeggia nel Terra Storico con il successo di Marco Bianchini su Lancia Delta davanti a “Lucky” e Tonelli.