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San Marino Rally: Bulacia al comando dopo 4PS

Il boliviano è davanti a tutti dopo le prove di ieri in territorio sulla "Terra di San Marino" e la prima tornata in mattinata sulla "Piandimeleto-Lunano" e "Torrente Apsa". Inseguono Battistolli e Constant, ritiro per Ciuffi.

di Alessandro Ciacci
20 giu 2026
San Marino Rally: Bulacia al comando dopo 4PS

Quattro speciali e Marquito Bulacia è già davanti a tutti. Parte nel migliore dei modi il San Marino Rally per il pilota boliviano, già leader del Campionato Italiano Terra. L'alfiere Skoda – che si era già imposto nello stage di qualifica potendosi così scegliere la posizione nell'ordine di partenza – ha fatto la differenza nella prima tornata tra la “Piandimeleto-Lunano” e la “Torrente Apsa” mettendo 18 secondi di distacco tra lui e Alberto Battistolli, al momento secondo e primo degli inseguitori con un'altra Skoda.

Tra i colpi di scena in questa fase iniziale il ritiro di Tommaso Ciuffi: fatale per il pilota fiorentino, vincitore degli ultimi due round del CIRT, il terzo stage. Addio sogni di gloria e Bulacia ha ora la possibilità di allungare, anche se le insidie possono essere sempre dietro l'angolo. Come quella capitata al giovane talento francese Louis Constant, colpito con 10 secondi di penalità ma comunque terzo dopo le prime 4 prove speciali. Sono tutti vicini, però: da Matteo Fontana quarto con la Toyota Yaris a Paolo Andreucci e Christian Tiramani con altre due vetture boeme. Il destino del 54° San Marino Rally è ancora tutto da scrivere.




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