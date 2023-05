RALLY San Marino Rally: confermato il 16-17 giugno

San Marino Rally: confermato il 16-17 giugno.

Il 51° Rally di San Marino si svolgerà regolarmente il prossimo 16 e 17 giugno. La gara, valida per il Campionato Italiano Assoluto e per quello Terra, era in dubbio a causa dell'alluvione che ha colpito la Romagna e il territorio del Montefeltro. Dopo una serie di consultazioni e verifiche sulle strade, la FAMS – organizzatrice dell'evento – ha confermato il rally nelle date previste.

