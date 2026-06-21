San Marino Rally: domina Bulacia, nell'Historic doppietta sammarinese con Pelliccioni e Mazza

7 prove speciali vinte su 8, 36” 2 di margine su chi segue e allungo in vetta alla classifica del Campionato Italiano Terra. Marco Bulacia domina le strade della Repubblica e fa suo il 54° San Marino Rally, lasciando praticamente nulla agli altri E mantenendosi capoclassifica a punteggio pieno. Il boliviano si impone su un ritrovato Alberto Battistolli e su Louis Constant, con quest'ultimo che, ora, è anche suo primo inseguitore nella generale, a -18. Diventano 20 invece i punti di vantaggio su Tommaso Ciuffi, costretto al ritiro a inizio sabato e dunque sceso di un posto in classifica, superato dal francese.

Bulacia mostra grande padronanza e velocità, controllando bene un tracciato insidioso e piazzando anche un super scratch in power stage. Dietro di lui c'è il riscatto di Battistolli, che archivia un avvio di stagione complicato tenendo un ritmo alto, abbastanza per stare in scia a Bulacia ma non per metterlo in difficoltà. Ma sufficiente per stare sopra Constant, penalizzato da un ritardo legato a noie tecniche che, di fatto, gli ha negato l'argento. 7° Paolo Andreucci, che si era aggiudicato la prova inaugurale, e 8° Mattia Scandola, che comunque agguanta due punti in più grazie al 2° posto in power stage.

Nelle altre categorie spicca la doppia bandiera biancazzurra battente sul San Marino Historic Rally, dove oro e argento vanno ai sammarinesi Bruno Pelliccioni e Nemo Mazza. Pelliccioni prende il controllo nelle due ripetizioni della “Terra di San Marino”, dopodiché, dopo l'uscita in PS3 del suo rivale Andrea Tonelli, controlla agevolmente le operazioni, vincendo tutte le prove; sarà di 1' 32” 3 il vantaggio finale su Mazza, capace, comunque, di migliorare i suoi parziali di prova in prova.









