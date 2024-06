RALLY San Marino Rally, Heikkila: "Campionato riaperto, sarà un finale di stagione interessante" Il finlandese ha vinto la tappa biancazzurra e ora è secondo nella classifica dell'Italiano Terra.

Ha dominato il San Marino Rally, aggiudicandosi 4 delle nove prove speciali in programma. Un successo che rilancia Mikko Heikkila nella lotta per il Campionato Italiano Terra. "È stata davvero una bella giornata - dice il fuoriclasse finlandese - non abbiamo avuto nessun problema e la macchina è stata perfetta per tutto il tempo, quindi è stato bello guidare in queste condizioni. Adesso la lotta per il campionato è riaperta e tutto fa pensare che si andrà verso un finale di stagione davvero interessante".

