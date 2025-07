RALLY San Marino Rally Historic, trionfo biancazzurro con Fantini: le parole dei protagonisti

Successo sammarinese nell'Historic con Marco Fantini che chiude davanti a Mauro Sipsz. Sfortunato Bruno Pelliccioni, in testa fino all'ultima speciale poi 10° a causa di un brutto errore.

"Prima volta, una bella emozione - ha detto Marco Fantini - Poi con questa macchinina, stare davanti a tutti: bello, bello, bello. Poi la gara di casa, niente da dire".

Com'è andata la gara in generale?

"Bene. Peccato per Bruno che era in testa nell'ultima prova. È finito su un fianco, altrimenti avrebbe vinto lui, però le gare sono così, è andata a noi stavolta".

Resta sempre la soddisfazione di vincere con queste macchine.

"Eh già, bellissimo".

"Rally molto difficile, prove difficili, abbiamo sbagliato completamente assetto - ha detto Mauro Sipsz - e gomme nella seconda tappa. Siamo fortunati di essere arrivati fino in fondo".

Sì, ci si aspettava una vittoria quindi?

"Insomma, Fantini è andato fortissimo, però considerando la macchina che ha, Rambo è stato lui. Noi siamo arrivati dietro e onore a lui".

Però in ottica classifica sono punti importanti?

"Per noi era importante arrivare in fondo e non pensare ai duelli che c'erano con Bruno e con Fantini. Diciamo comunque che i sammarinesi vanno fortissimo, sono forse un po' matti però".

"Le ultime due prove e mezzo si sono inchiodati gli ammortizzatori - ha detto Bruno Pelliccioni - abbiamo cercato di portarla a termine, cercando di non farsi mangiare tutto il vantaggio. Negli ultimi due chilometri siamo andati su un fianco. Il tempo per ripartire sono passati cinque minuti".

Resta il rammarico di non aver vinto in casa una gara che era alla portata?

"Sì, resta il rammarico perché sinceramente il San Marino, o per un motivo o un altro, anche l'anno scorso per l'ultima prova ho bucato, ho perso la prima posizione. Quest'anno ci avevo creduto, dico la verità, però l'emozione è rimasta. Complimenti a Fantini che è andato veramente forte, perciò non hanno rubato niente. È stato emozionato fino alla fine e come sempre è stato un San Marino veramente entusiasmante".

