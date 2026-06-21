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San Marino Rally, il commento di Bulacia, Battistolli e Constant

21 giu 2026

Vittoria schiacciante per Marco Bulacia: "Penso che abbiamo fatto bene oggi. Questo è un rally molto bello e divertente, perché devi gestire un sacco di cose, ma noi lo abbiamo fatto bene e siamo molto felici. Vincere era il nostro obiettivo, ma ora ci sono altre due gare da fare, l'ultima delle quali è molto più importante delle altre, dunque nulla è ancora deciso".

Dietro di lui, c'è Alberto Battistolli: "È il mio primo San Marino, qui vedo la fine non da spettatore, sono molto contento per questo. È stato un finale cardiopalma, con qualche problemino tecnico che ci ha fatto stare un po' in pensiero fino a qua. Siamo arrivati, tiro il fiato, è stata una gara talmente calda e confusa che sono ancora un po' incerto su dove dobbiamo andare adesso".

A completare il podio, Louis Constant: "Abbiamo fatto una buona gara, abbiamo dato il massimo. Al di là di quello che è stato il risultato, comunque abbiamo fatto una gara buona, perché non era facile, considerando anche la penalità. Dobbiamo ringraziare la nostra squadra".




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