San Marino Rally: il commento di Fabbri e Valli

Intervista a Rossano Fabbri e Paolo Valli

Bilancio assolutamente positivo per questo San Marino Rally, confermato anche dal Segretario di Stato per lo Sport Rossano Fabbri e dal presidente della FAMS Paolo Valli.

"Veramente una splendida giornata, è una cornice veramente entusiasmante" - dice Fabbri - "Io penso che queste manifestazioni rappresentano un po' lo sforzo di tutti noi, di tutti gli operatori, in questo caso della Federazione, delle istituzioni affinché eventi come questi costituiscano sempre di più un spaccato importante per noi e vanno certamente coltivati. Stiamo naturalmente facendo tutti gli sforzi possibili per contemperare tutte le esigenze e credo che stiamo aumentando sempre di più ogni aspetto a riguardo e quindi bene bene così"

"Ancora una volta è stata una bella edizione, 53 anni di storia" - afferma Valli - "abbiamo avuto la fortuna che il meteo ci ha anche dato supporto in questo, un parterre di alto livello, grandi campioni, un bel divertimento per tutti, per gli appassionati. Siamo riusciti a fare una bellissima prova qui all'interno di San Marino, questo grazie anche all'aiuto della parte istituzionale. Abbiamo lavorato in sinergia cercando di tenere il più possibile una manifestazione come questa all'interno di San Marino. La cornice dell'arrivo lo testimonia e siamo assolutamente orgogliosi di questo. La Federazione, la FAMS, lavorerà per cercare sempre di portare un miglioramento alla tradizione del San Marino Rally".